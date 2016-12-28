Объединение вузов – не за горами

Государство не в силах содержать 14 сильных и конкурентоспособных университетов, поэтому реформа сети вузов состоится, а ее план будет готовиться вместе с планом реализации правительственной программы, заявила министр образования и науки Юргита Пятраускене.

«Реорганизация университетской сети идет, ее одобрил Сейм. Анализ потенциала проведен, потенциал рассеян, государство на сегодняшний день не может обеспечить условий для осуществления конкурентной, сильной деятельности в 14 государственных университетах. Поэтому университетская сеть изменится», – сказала министр, отвечая на вопросы журналистов в Сейме.

«Необходимо сплотить фрагментированный потенциал высшей школы, научных исследований, обучения, то, на что мы все надеемся и чего мы все ждем – это сильная конкурентоспособная высшая школа в Литве. Государство должно очерчивать направление и обеспечивать, чтобы высшие школы такими и были», – добавила министр.

Сейм Литвы призвал правительство выработать предложения по оптимизации сети государственных университетов.

Председатель парламентского Комитета по образованию и науке, член фракции Союза крестьян и зеленых Эугениюс Йовайша сказал, что это постановление говорит о политической воле и приоритете государства.

«Так мы демонстрируем политическую волю, на что мы обращаем свое внимание как на первоочередную задачу государства», – сказал он.

«Этот проект постановления инициировал Центр наблюдения и анализа в области науки и высшего образования после анализа состояния высших школ. Та же Юргита Пятраускене, которая возглавляла Центр наблюдения и анализа в области науки и высшего образования, сейчас является министром образования и науки. Это призыв к ней самой», – обратил внимание либерал Гинтарас Стяпонавичюс.

В подготовленном Центром наблюдения и анализа в области науки и высшего образования проекте, который некоторое время назад был представлен в Сейме, предлагается в рамках оптимизации сети высших школ оставить в Литве к 2025 году 3-5 университетов, а также одну или две художественных академии и Военную академию.

В соответствии с предпринятым Центром наблюдения и анализа в области науки и высшего образования анализом, в Вильнюсе действовали бы два университета, одна или две художественные академии и Военная академия. В Каунасе предлагается оставить один или два университета, в Клайпеде – один университет или его подразделение, а в Шяуляй – подразделение университета или колледж.

Новейший опрос показал, что студенты одобряют объединение вузов. Они считают, что это позволит улучшить качество высшего образования и престижность самих университетов. Тем более, что за последние 7 лет число студентов в местных вузах сократилось на треть.

Эти цифры приводились на конференции Союза студентов Литвы. По словам руководителя Союза Паулюса Балтокаса, проведенный опрос показал, что консолидация или слияние вузов не вызывает озабоченности студентов, напротив, они ее приветствуют.

Президент Даля Грибаускайте, говоря о модели высшего образования, привела в пример Финляндию, где из 21 вуза после их слияния осталось 15. В то же время в Литве, где жителей на порядок меньше, – 47 вузов.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N52 (11340) 29 декабря, Объединение вузов, реформа, университеты, Юргита Пятраускене