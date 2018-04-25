Объединение юристов призывает уважать презумпцию невиновности в деле о коррупции

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Объединение юристов Литвы выражает обеспокоенность по поводу оценки коррупции судей в публичном пространстве и прилизывает уважать презумпцию невиновности подозреваемых.

В распространенном заявлении организации, объединяющей адвокатов, судей, нотариусов, прокуроров и юристов, содержится обращение к должностным лицам страны и органам власти с призывом «безоговорочно уважать принцип презумпции невиновности личности, избегать выражать предварительные мнения и оценки, и тем самым не мешать досудебному расследованию, а также должному выполнению обязанностей, порученных сотрудникам прокуратуры и судам».

«Литовские юристы подчеркивают, что с целью обеспечения права на справедливый суд, защиты персональных данных и не нарушения презумпции невиновности, запрещается публиковать данные досудебного расследования, поэтому призывают воздержаться от любых публикаций данных по делу до передачи этого дела в суд, за исключением дискретной информации о расследовании», – говорится в сообщении.

Они также просят должностных лиц «одинаково применять меры по ограничению прав человека, не принижая чести и достоинства людей», а также соблюдать правила профессиональной этики и «межведомственные принципы уважения и терпимости друг к другу».

Председатель Литовского объединения юристов Арнас Палюкена сообщил BNS, что эта позиция была принята во время состоявшегося 1 марта всеобщего собрания объединения, в которое входят около 600 юристов различных профессий.

BNS