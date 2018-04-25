Объединившиеся Publicum и Idea проданы группе Havas

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Объединившиеся в крупнейшую в Балтийских странах группу интегрированных коммуникаций компания по связям с общественностью литовского капитала Publicum и компания эстонского капитала Idea продали контрольный пакет акций компании Havas, принадлежащей мировой группе компаний сферы коммуникаций Vivendi. Новое объединение будет работать под именем Havas.

Как сделка об объединении, так и о продаже были подписаны в понедельник после завершения длившегося год формирования новой группы и согласования с антимонопольными ведомствами, сообщила Publicum. Стоимость сделки не разглашается.

Как сообщил глава Havas Group в Северной, Восточной и Центральной Европе Альберто Кантели, инвестиции в коммуникационную группу укрепят всю сеть Havas.

«Эта историческая сделка позволит добриться лучших результатов в регионе», – отметил в пресс-релизе А. Кантели.

По словам главы Publicum Ричардаса Ярмалавичюса, сделка с Havas означает веру в перспективы рынка коммуникаций Балтийских стран.

В новой группе Havas в Балтийских странах действует 20 компаний связей с общественностью, планирования СМИ, создания рекламы, цифрового маркетинга и прочих агентств, в них работают более 250 специалистов, а совокупная выручка Havas в Балтийских странах в этом году превысит 50 млн евро.

Выручка основанной в 1835 году в Париже Havas в прошлом году составила 2,3 млрд евро. В компании группы в более чем 100 странах работают более 20 тыс. человек.

BNS