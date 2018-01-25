Объединяются предприятия услуг автомобильной парковки Modus Group и Lords LB

Объединяются предприятия услуг автомобильной парковки группы по торговле автомобилями, развитию недвижимости и энергетике Modus Group и инвестиционной компании Lords LB Asset Management.

Компании сообщили, что сделку по объединению заключили контролируемое Modus Group предприятие UniPark и предприятие Parkdema одного из фондов Lords LB.

“У нас есть амбициозные цели в плане роста бизнеса парковки не только на литовском, но и на зарубежных рынках, поэтому мы ценим возможность объединения деятельности, которая позволит объединенной компании стать лидирующим предприятием услуг автомобильной парковки в Литве, Эстонии, Латвии, Польше”, – сказал для пресс-релиза председатель правления Modus Group Людас Люткявичюс.

UniPark сейчас принадлежит 110 парковок в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Беларуси, а общее число парковочных мест на них превышает 18,5 тыс.

Компания Lords LB в прошлом году купила польского оператора 90 автомобильных парковочных площадок City Parking Group, у которого более 100 тыс. парковочных мест.

BNS

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