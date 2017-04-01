Объем прямых инвестиций Литвы за рубежом в прошлом году уменьшился на 5,6%

Объем прямых инвестиций литовских предприятий за рубежом в конце прошлого года был 2,264 млрд. евро – на 133,3 млн. евро (5,6%) меньше, чем в конце 2015 года.

Поток прямых инвестиций Литвы за рубежом в прошлом году был отрицательным – минус 123,1 млн. евро. Это обусловлено сокращением инвестиций в кредитные средства и средства собственности – на 133 млн. евро и на 28,2 млн. евро соответственно, сообщили Департамент статистики и Банк Литвы.

В 2016 году литовские инвесторы больше всего капиталовложений сделали в Люксембурге (данные конфиденциального характера), в Нидерландах (408,8 млн. евро или 18,1% всего объема прямых инвестиций Литвы за рубежом), в Латвии (327,5 млн. евро, 14,5%), в Польше (300,8 млн. евро, 13,3%), на Кипре (258,8 млн. евро, 11,4%) и в Эстонии (131,4 млн. евро, 5,8%).

В прошлом году наиболее заметным рост литовских инвестиций был на Кипре (на 68,5 млн. евро), в Латвии (на 22,5 млн. евро) и в России (на 13,2 млн. евро), а их сокращение было наиболее заметным в Эстонии (на 116,5 млн. евро) и в Нидерландах (на 83,9 млн. евро).

BNS

Метки: Инвестиции, Литва