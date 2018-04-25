Объемы погрузок в Клайпедском порту в этом году выросли на 9% до 7,9 млн тонн

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За два первых месяца этого года объемы погрузок в Клайпедском порту возросли почти на 9%, только в феврале — на 15%, и директор по маркетингу и общим вопросам дирекции порта Артурас Друнгилас говорит, что в январе-феврале росли погрузки по всем группам за исключением наливных грузов — нефтепродуктов и химических удобрений.

«Но в уменьшении их оборота ничего исключительного нет, потому что во всем регионе, на всем восточном побережье, включая и российские порты, оборот нефтепродуктов за первые два месяца этого года снизился», — сказал А. Друнгилас в понедельник на пресс-конференции.

В Клайпедском порту в январе-феврале было отгружено 7,9 млн тонн грузов — на 8,8% больше, чем за такой же период прошлого года. Только в феврале погрузки увеличились на 15% до 3,89 млн тонн, сообщила дирекция порта.

В прошлом году порт обслужил 46,58 млн тонн грузов — на 7,9% больше, чем в позапрошлом году. По грузообороту порт по-прежнему занимает первое место среди портов Балтийских стран, опережая порты Латвии и Эстонии.

В 2018 году порт получил 34,6 млн евро прибыли до налогообложения — почти на 9% больше, чем в 2017 году, его выручка в прошлом году составила 63,74 млн евро — на 7% больше.

Решением правления дирекции порта в госбюджет в этом году порт заплатит 21,7 млн евро налога на прибыль.

Директор по инфраструктуре порта Видмантас Паукште сказал, что в прошлом году инвестиции в развитие инфраструктуры порта составили 38,8 млн евро — на 11 млн больше, чем в 2017 году. В этом году планируется инвестировать 48 млн евро.

BNS