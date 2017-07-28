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Объемы розничной торговли в Литве в этом году возросли на 6% до 4,9 млрд. евро

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Объемы розничной торговли в Литве, без учета предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общественного питания и по продаже напитков в январе- июне этого года были 4,896 млрд. евро (без НДС) – на 6% больше (в ценах для сравнения), чем за шесть месяцев 2016 года.

Выручка предприятий оптовой и розничной торговли моторными транспортными средствами, а также предприятий по их ремонту в этом году составила 1,662 млрд. евро и в ценах для сравнения была на 20,5% больше, чем в январе-июне 2016 года, выручка предприятий общепита и по продаже напитков выросла на 4,6% до 297,2 млн. евро, сообщил Департамент статистики.

BNS

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