Обладателями «Стипендии мэра Москвы» станут 19 студентов

В Вильнюсе прошло заседание попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы» по итогам летней сессии 2016/2017 учебного года.

В его работе приняли участие члены попечительского совета: доцент кафедры русской филологии и дидактики Литовского эдукологического университета Татьяна Чечет; профессор, заведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета Павел Лавринец; глава Клайпедского филиала Славянского фонда милосердия Валентина Панина; председатель Ассоциации учителей русских школ Литвы Элла Канайте; советник посольства РФ в Литве Матвей Дрюков; генеральный директор ООО «Международное Консалтинговое Агентство» Нелли Кедрова; заведующая сектором по работе с соотечественниками за рубежом Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Инга Милосердова; студенты-стипендиаты.

О практике поддержки соотечественников за рубежом рассказала многолетний координатор программы «Стипендия мэра Москвы» в Литве Ольга Горшкова.

«Существует такая законодательная практика, когда «материнское» государство (имея в виду, что Россия – это отечество, с которым мы связаны культурой, языком, а Литва – это наша родина, где мы родились) поддерживает свою диаспору и своих соотечественников, – сказала О. Горшкова. – Эта программа так и называется: «Программа поддержки соотечественников за рубежом» и ее осуществляет правительственная комиссия через посольские и консульские отделы в странах проживания соотечественников. Такие программы существуют во всем мире, аналогичная программа есть и у Литвы – она называется «Глобальная Литва». Каждый год литовское правительство выделяет средства на поддержку своих соотечественников, проживающих за пределами Литвы. Средства в первую очередь идут на гуманитарные проекты – поддержку образования, языка, культуры. Эти программы – как российская, так и литовская – абсолютно аналогичные по своей сути, единственное их отличие – по своей глобальности. Понятно, что литовских соотечественников в количественном выражении меньше, чем российских, которые живут в более чем ста государствах мира».

Что касается программы «Стипендия мэра Москвы», то это не федеральная программа, которая идет по линии правительственной комиссии Российской Федерации, а региональная, где каждый город разрабатывает свою отдельную программу. В 1998 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о старте программы «Стипендия мэра Москвы». В Литве программа начала действовать с 1999 года. За все эти годы более 200 студентов при поддержке правительства города Москвы успешно завершили учебу.

Главные критерии, по которым студент из Литвы может стать обладателем стипендии мэра Москвы – это не только успешная учеба, обучение на русском языке (с предметами преподавания на русском языке) или обучение на творческих специальностях, но и стремление к сохранению, распространению русской культуры, традиций, его общественная активность и материальное положение. Программа «Стипендии мэра Москвы» оказывает поддержку в первую очередь малообеспеченным студентам.

В рамках заседания стипендиатам были вручены грамоты и значки с символикой «Стипендиат мэра Москвы», именные банковские карточки, на которые перечисляются стипендии. Лучшему члену попечительского совета программы, а им по единодушному мнению всех присутствующих стал Павел Михайлович Лавринец, от имени правительства Москвы был вручен памятный сувенир. Кроме того, были отобраны кандидаты в стипендиаты на осенний семестр 2017-2018 учебного года. Обладателями «Стипендии мэра Москвы» станут 19 студентов-стипендиатов.

«Думаю, что реализация этой программы будет продолжаться, потому что работа с соотечественниками является приоритетной задачей России», – подчеркнула И. Милосердова. Она пожелала стипендиатам программы успехов в учебе, в дальнейшем приносить пользу Литовскому государству и помогать русской диаспоре, живущей в Литве.

Инф. «ЛК».

Метки: N42 (1182) 19 октября, Стипендия мэра Москвы