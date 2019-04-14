Облегчит ли самокат жизнь в городе?

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На минувшей неделе в Вильнюсе начала действовать услуга по прокату электрических самокатов.

Услугу со 100 первыми самокатами предоставляет компания CityBee. Вильнюсское самоуправление ранее сообщало, что эту услугу помимо CityBee планируют предоставлять Flash, MyScoote, Swop и Unicorn scooters.

Фиксированная плата за аренду электросамоката составляет 0,5 евро, а каждая минута — 0,10 евро.

Прокат самокатов будет проходить по принципу системы «free-float» (англ. свободное плавание), при которой с помощью мобильных приложений на карте будут видны места со свободными самокатами, где их можно будет забрать, а оставить в другом месте. Как и для всех остальных участников движения, для людей на самокатах в городе будут действительны общие правила дорожного движения. Самокаты будут оснащены датчиками, информирующими пункты услуг проката о местонахождении, неисправностях транспортных средств и т. п.

Пользоваться услугой смогут лица старше 18 лет, водительское удостоверение – не обязательно.

Чтобы поездка на электросамокате была безопасной, надо помнить об основных правилах. В соответствии с ПДД, электросамокат, развивающий скорость 25 км/ч, приравнивается к велосипеду с мотором. Человек, управляющий самокатом, должен соблюдать те же правила, что и велосипедист. В сообщении дорожной полиции сказано, что на электросамокате можно ездить по пешеходным и по велодорожкам, если их нет — вдоль обочины дороги. Человек на самокате обязан пропускать пешеходов, не создавать опасности деля них. Дорожная полиция отмечает, что если человек на самокате станет участником ДТП, то будет проведено расследование по выяснению виновных. В зависимости от нарушения может грозить ответственность в соответствии со статьями Кодекса административных правонарушений.

Вильнюсцы отмечают, что электросамокаты для повседневного использования не годятся из-за высокой стоимости услуги. В таком случае лучше купить свой.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt