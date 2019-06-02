Обмен литов продолжается 

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Жители Литвы все еще не поменяли на евро примерно 450 млн литов (130 млн евро), сообщает BNS. По данным на конец апреля, в обороте еще находилось 319,4 млн литов в виде банкнот и 114,1 млн литов в виде монет, или соответственно 92,5 млн и 33 млн евро. В конце апреля в обороте было также 18,7 млн литов коллекционными монетами.

По словам представителя Центробанка Литвы Эгидиюса Палецкиса, все меньше людей меняет деньги, но этот процесс остается активным. «Жители все еще активно меняют литы на евро: в первом квартале этого года провели 3900 операций по обмену литов, поменяли 3 млн литов, а за весь 2018 год провели 19 000 таких операций и обменяли 13,3 млн литов. Конечно, часть литов в Центробанк не вернется – их уничтожили или потеряли, часть жителей оставили литы на память. Большую часть — более 97% банкнот и 57% монет — уже обменяли на евро», – сказал Палецкис.

По данным Центробанка Литвы, за год до введения евро – в первом квартале 2014 года – в обороте было 11,278 млрд литов, а в конце 2014 г. – 5,805 млрд литов, после введения евро в конце 2015 г. – 535,3 млн литов. Центробанк бесплатно меняет литы на евро в течение неограниченного времени.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ