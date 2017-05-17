Обнародован расширенный состав сборной

Главный тренер сборной Литвы Дайнюс Адомайтис назвал имена 31 игрока, которые претендуют на участие в Евробаскете-2017. Среди них почти десяток очень молодых игроков. В июне список сократится до 18 кандидатов.

Защитники: Мантас Кальнетис (ЕА7 Милан, Италия), Лукас Лекавичюс («Жальгирис»), Реналдас Сейбутис («Жальгирис»), Артурас Милакнис («Жальгирис»), Адас Юшкявичюс («Сарагоса», Испания), Мартинас Гецявичюс («Сарагоса», Испания), Марюс Григонис («Тенерифе», Испания), Миндаугас Гирджюнас («Нептунас»), Дейвидас Дулькис («Обрадойро», Испания), Арнольдас Кулбока («Брозе Бамберг», Германия), Шарунас Василяускас («Ушак Спортиф», Турция), Арнас Величка («Барселона-В», Испания).

Форварды: Миндаугас Кузминскас («Нью-Йорк Никс», НБА), Йонас Мачюлис («Реал», Испания), Эдгарас Улановас («Жальгирис»), Паулюс Янкунас («Жальгирис»), Гитис Масюлис («Жальгирис»), Донатас Мотеюнас («Нью-Орлеан Пеликанс», НБА), Домантас Сабонис («Оклахома Тандер», НБА), Гядиминас Ореликас («Банвит», Турция), Дейвидас Гайлюс («Летувос ритас»), Рокас Гедрайтис («Летувос ритас), Эймантас Бенджюс («Обрадойро», Испания), Тадас Седекерскис («Баскония», Испания).

Центровые: Йонас Валанчюнас («Торонто Рэпторс», НБА), Артурас Гудайтис («Летувос ритас»), Антанас Каваляускас («Жальгирис»), Лауринас Бирутис («Жальгирис»), Мартинас Саюс («Польфарма», Польша), Эгидиюс Моцкявичюс («Лонг-Айленд», Д-Лига), Эвалдас Кайрис («Ушак Спортиф», Турция).

На чемпионате Европы – 2017 сборная Литвы будет играть в одной группе с командами Италии, Германии, Израиля, Украины и Грузии.

В китайском Гуанчжоу состоялась жеребьевка Кубка мира 2019 года, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На первом этапе, в котором будут участвовать 32 лучшие европейские сборные, разбитые на 8 групп, соперниками сборной Литвы по группе C стали Польша, Венгрия и одна из команд, занявших второе место в квалификационном турнире (он пройдет в августе этого года).

Квалификация пройдет с ноября 2017-го по февраль 2019 года.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Дайнюс Адомайти, Евробаскете-2017, Состав сборной