Обнародованы дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

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Мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова будет в центре внимания переговоров лидеров РФ и КНДР, которые пройдут 25 апреля во Владивостоке. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, слова которого цитирует новостное агентство ТАСС.

Ушаков подчеркнул, что Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного Народного Собрания 14 созыва, где Ким Чен Ын был переизбран председателем Госсовета КНДР.

Российская сторона будет представлена вице-премьером Юрием Трутневым, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минтранса Евгением Дитрихом, министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловым, главой РЖД Олегом Белозеровым, заместителем министра энергетики Анатолием Яновским.

Также в переговорах примут участие помощник президента Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков, отмечает сайт NEWSru.com.