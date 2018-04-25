Обновление общественного транспорта

🔊 Воспроизвести

Вильнюсское самоуправление объявило конкурс на приобретение 10 новых малогабаритных, низкополых автобусов с 18 сидячими и 38 стоячими местами. На их приобретение планируется затратить 1,6 млн евро.

Планируется, что эти автобусы будут курсировать по маршрутам №№ 9, 115.

Планируется, что до 2020 года столичный парк общественного транспорта пополнится автобусами с электродвигателями, гибридными двигателями. По данным руководства Вильнюсского общественного транспорта после обновления парка самыми старыми автобусами, курсирующими по улицам Вильнюса будут автобусы, произведенные в 2013 году.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt