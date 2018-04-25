Обновление старинного парка

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Находящийся в центре Вильнюса парк (сквер) реформаторов на ул. Пилимо не обновлялся уже на протяжении 35 лет.

«Парк (сквер) реформаторов – прекрасное пространство, соединяющее Старый город с Науяместисом, до сих пор незаслуженно был забыт – сейчас его изменят в корне. Я убежден, что после обновления это пространство станет таким же привлекательным, как обновленная Лукишкская площадь и будет новым местом притяжения, одним из самых популярных и уютных мест для проведения досуга», – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Более 400 лет тому назад эту территорию города начали осваивать евангелисты-реформаторы. В первой половине XVII в. они оборудовали в северной части сада кладбище. Тогда это была окраина города. В то время парковой территорией пользовались жители и монастыри, здесь находились сады и огороды, а гора была любимым местом горожан, они приходили туда погулять. «С этой горы открывается великолепный вид на город и его окрестности, ясно видна башня каждой церкви…», – так это место в 1859 г. описал историк A. Х. Киркор. В XIX веке, когда снесли оборонительную стену, город стал расти, стала формироваться ул. Пилимо. Парк в районе реформатской церкви был сформирован после Второй мировой войны.

Нынешняя композиция и зеленые насаждения были сформированы в восьмидесятые годы XX в., когда там была установлена скульптура коммунаров. Парк в течение 35 лет не обновляли. В 2013-2015 гг. только провели эстетическое формирование зеленых насаждений.

Вскоре начнутся работы по воссозданию и облагораживанию Парка реформаторов. Столичная мэрия подписала договор с ЗАО Eikos statyba, которое победило в конкурсе. Этот парк оживет и станет местом для приятного досуга, проведения культурных мероприятий.

В саду обновят дорожки, приведут в порядок зеленые насаждения, появятся водяная дорожка, детская площадка с батутом и горками и т. д. В парке оборудуют фонтаны. В обновленном саду будет действовать кафе. Будут оборудованы место для велосипедов, новое освещение, скамьи, урны, туалеты. Все работы разбили на два этапа. Во время первого этапа проложат инженерные, водопроводные и канализационные сети, систему полива. В это время сад будет огорожен. В саду появятся информационные стенды, которые познакомят с историей этого места.

Обновление сада будет проведено на деньги Европейского фонда регионального развития. На проект выделены 1,7 млн евро из структурных фондов, 202,6 тыс. евро – из госбюджета, еще 101 тыс. евро выделила мэрия. Общая стоимость проекта – 2,026 млн евро.

Инф. «ЛК»