Обновленная Лукишкская площадь

На минувшей неделе, несмотря на ненастную погоду, в Вильнюсе наконец-то открылась обновленная Лукишкская площадь. Реконструкция длилась около полутора лет, стоимость проекта составила 3,7 млн евро, которые предоставило правительство страны. Еще около миллиона евро выделил муниципалитет.

«Сегодня мы впервые гуляем уже по европейской, а не напоминающей советские времена площади. Это обновление Вильнюсу требовалось уже давно, поэтому мы решили благоустроить не только саму площадь, но и ее окрестности – на участке улицы Лукишкю между улицами Васаре 16-осес и Й.Тумо-Вайжганто укладывается новое асфальтовое покрытие, реконструируется пешеходная дорожка у костела Св. апостолов Филиппа и Иакова. Здесь протянется и совершенно новая велосипедная дорожка. После реконструкции этот участок улицы станет трехполосным и двусторонним, с отдельной полосой для общественного транспорта», – сказал Р. Шимашюс.

По его словам, открытие площади отмечает собой окончание наиболее важных работ по ее благоустройству, которые проводились здесь впервые за все время восстановления Литвой независимости.

За это время на площади были проложены новые дорожки, заменено гранитное покрытие, установлены скамейки и фонари. Также планируется посадить около 200 новых деревьев. Во время реконструкции площади Лукишкю было использовано более 40 тысяч плиток, 15 тысяч гранитных плит и 262 тонны декоративного щебня для украшения дорожек.

На площади появится интерактивный фонтан с подсветкой, не имеющий аналогов в странах Балтии, он начнет работать весной. В реальном времени фонтан будет реагировать на движения людей и менять силу подачи воды и цвет подсветки.

Идею и концепцию площади Лукишкю подготовили архитекторы Гинтарас Чяйкаускас и Линас Науйокайтис. На площади также работали археологи, поэтому ее северная часть остается пока закрытой. Это обеспечивает археологам возможность исследовать тропы, кабели и осветительные стойки.

Исследователи нашли монеты XV-XX веков, бытовую керамику, характерную для городских культурных слоев. Также были обнаружены кости людей, останки захоронений, а в северо-восточной части площади остатки здания конца XVII — начала XVIII века.

Пока так и не выбран главный акцент площади, во время церемонии ее открытия городские власти вновь призвали вильнюсцев и гостей литовской столицы отдать голоса за наиболее понравившуюся идею будущего акцента, который мог бы украсить эту часть города. Стенды с проектами памятников будут стоять на окраине площади до конца ноября.

Метки: N45 (1185) 9 ноября, Гинтарас Чяйкаускас, Линас Науйокайтис, Лукишкская площадь, реконструкция