Обновленные мини-библиотеки

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В мини-библиотеках появились новые книги, которыми делятся вильнюсцы. Отныне в 8 местах в Вильнюсе жители города найдут обновленные и отремонтированные домики для книг — библиотеки под открытым небом, где любой желающий может взять книгу для чтения или оставить уже прочитанную.

Четыре таких библиотеки перекрасили, поменяли в них стекло, дверцы, а в четырех местах вместо старых домиков установили новые (в Григишкес, Юстинишкес, Шешкине).

Любители книг найдут мини-библиотеки в следующих местах:

в сквере на ул. Руднинку;

в сквере им. С. Монюшко;

на площади Шв. Юозапо (ул. Арклю);

на перекрестке ул. Полоцко/ Ужупе;

на перекрестке ул. Ригос, 15/Юстинишкю, 62;

на ул. Гялвону, 35-39;

на ул. Ково 11-осес, 21;

на ул. Лентваре, 2.

Домики для книг обновили работники ЗАО Grinda.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt