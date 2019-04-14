Обновленные мини-библиотеки

В мини-библиотеках появились новые книги, которыми делятся вильнюсцы. Отныне в 8 местах в Вильнюсе жители города найдут обновленные и отремонтированные домики для книг — библиотеки под открытым небом, где любой желающий может взять книгу для чтения или оставить уже прочитанную.
Четыре таких библиотеки перекрасили, поменяли в них стекло, дверцы, а в четырех местах вместо старых домиков установили новые (в Григишкес, Юстинишкес, Шешкине).
Любители книг найдут мини-библиотеки в следующих местах:
- в сквере на ул. Руднинку;
- в сквере им. С. Монюшко;
- на площади Шв. Юозапо (ул. Арклю);
- на перекрестке ул. Полоцко/ Ужупе;
- на перекрестке ул. Ригос, 15/Юстинишкю, 62;
- на ул. Гялвону, 35-39;
- на ул. Ково 11-осес, 21;
- на ул. Лентваре, 2.
Домики для книг обновили работники ЗАО Grinda.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt