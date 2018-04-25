Обновлены бронетранспортеры литовской армии M577

🔊 Воспроизвести

В этом году были обновлены 22 бронетранспортера литовской армии M577, предназначенные для управления гаубицами PzH2000, а в следующем году будут обновлены бронетранспортеры, которые будут переданы Артиллерийскому батальону им генерала Ромуалдаса Гедрайтиса, говорится в сообщении Минобороны.

Совокупная сумма модернизации бронетранспортеров – около 1,5 млн евро. Позднее в них будет интегрирована система командования и управления гаубицами.

На конкурсе обновления бронетранспортеров, объявленном Агентством поддержки и закупок НАТО, победила германская компания FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH, которая в качестве субподрядчика избрала литовскую компанию Autokurtas, последняя выполнила часть работ по модернизации в Литве.

«Основные работы по модернизации бронетранспортеров проходили в Литве, поэтому часть ресурсов, предназначенных для реализации этого проекта, досталось литовской компании», — сообщил директор Агентства оборонных ресурсов министерства обороны Сигитас Дзекунскас.

По сообщению представителя FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH Александра Эриксена, впервые промышленная технология ремонта бронетранспортеров M577/M113 была внедрена в Литве.

Бронетранспортеры M577 были приобретены у германской армии в 2015–2016 годах. Вместе с бронетранспортерами были куплены также и 21 гаубица PzH2000 и 10 эвакуаторов бронетранспортеров BPZ2.

BNS