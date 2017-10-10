Оборонный бюджет Литвы в следующем году должен составить 2,06% ВВП – министр

Согласно новым подсчетам, оборонный бюджет Литвы в следующем году должен составить 2,06% внутренного валового продукта (ВВП), заявил во вторник министр обороны страны Раймундас Кароблис.

По словам министра, в рассматриваемом на этой неделе правительством проекте бюджета, заложено, что оборонные расходы увеличатся на 149,2 млн. евро до 873 млн. евро.

“Представленный сейму проект бюджета соответствует поставленной цели – потребности системы министерства обороны в 2018 году будут удовлетворены, и будет выполнено требование НАТО о финансировании бюджета. По планам 2,06%”, – сказал Р. Кароблис BNS .

Министр утверждает, что, если экономика будет расти быстрее, чем прогнозируется, и нынешняя сумма составит менее 2% ВВП, то расходы можно будет увеличить в течение года.

В этом году Литва выделила на нужды обороны 723 млн. 800 тыс. евро, либо 1,8% ВВП.

По стандартам НАТО, страны Альянса обязались стремиться выделять на оборонные нужды 2% ВВП. Литва и Латвия впервые достигнут этого показателя в следующем году. В этом году этот порог переступили США, Греция, Великобритания, Эстония, Польша и Румыния.

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на европейских союзников с целью повышения оборонных ассигнований.

BNS

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