Оборот Rimi Lietuva в прошлом году вырос на 9% до 313 млн. евро

В 2016 году оборот контролирующей одну из крупнейших в Литве сетей розничной торговли Rimi Lietuva составил 313 млн. евро без НДС – на 8,9% больше, чем в 2015 году.

Оборот управляющей Rimi Lietuva группы Rimi Baltic в прошлом году увеличился на 6% до 1,424 млрд. евро, говорится в отчете владельца группы – шведской компании ICA Gruppen за 2016 год.

Оборот Rimi Baltic в Латвии в прошлом году вырос на 5% до 722 млн. евро, продажи в Эстонии выросли на 5,7% до 389 млн. евро.

Только в четвертом квартале прошлого года по сравнению с таким же периодом 2015 года оборот Rimi Baltic увеличился на 4,5% до 376 млн. евро. Продажи в Литве выросли на 0,7% до 81 млн. евро, в Латвии – на 5,1% до 192 млн. евро, в Эстонии – на 6,5% до 103 млн. евро.

Количество работников Rimi Baltic в конце прошлого года составило 9,7 тыс. (в конце 2015 года – 9,56 тыс.).

BNS

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