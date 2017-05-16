Образ жизни школьников – неутешительный

Впервые в Литве в масштабе всей страны проведено изучение образа жизни школьников. В опросе участвовало более 38,5 тысяч учеников. Исследование, проведенное представителями бюро Общественного здравоохранения под руководством специалистов центра Института гигиены, показало, что одна треть детей в течение последних 12 месяцев употребляли алкоголь. В дальнейшем планируется проводить такие исследования на регулярной основе.

Только каждый второй ребенок ест завтрак, а фрукты и овощи по крайней мере один раз в день съедают только четверо из 10.

Плохая ситуация в алкогольной, табачной и наркотической сфере. Оказалось, что примерно один из пяти детей в Литве курил за последние 12 месяцев.

3% учеников указали, что в прошлом году употребляли марихуану, и 1% — другие одурманивающие препараты. Исследование показало, что большинство литовских детей оценивают состояние своего здоровья как хорошее (так думают пять учеников из шести). Тем не менее очень немногие дети занимаются спортом: во внеурочное время это делает только один из 10 учеников.

«Исследование выявило различие между муниципалитетами. Некоторые показатели отличались в несколько раз. Кроме того, в некоторых случаях установлены различия между городскими и районными муниципалитетами, полом и возрастом. Опасения вызывает то, что представления о здоровом образе жизни у детей школьного возраста очень примитивны, факторы риска, влияющие на здоровье, высоки, несмотря на то, что большинство респондентов достаточно высоко оценило свое здоровье и ощущение счастья», — сказала руководитель центра гигиены Института общественного здравоохранения Роланда Валинтелене.

Результаты исследования показали, что самый здоровый образ жизни ведут ученики самоуправления Неринги.

Анализ также показал массовый масштаб издевательств в школах. Четверо из 10 детей признали, что в течение последних двух месяцев издевались над другими учениками. Чаще всего это были семиклассники.

По данным пороса, чаще всего над другими издеваются мальчики. Большинство пострадавших проживает в самоуправлении Ретаваса, меньше — в Панявежисе. Показатели этих самоуправлений отличаются в два раза.

Четверо из девяти детей указали, что подвергались издевательствам. С увеличением возраста респондентов эти показатели становятся меньше.

«До сих пор учреждения общественного здравоохранения проводили нерегулярные исследования образа жизни, применяли разные методы, поэтому не было возможности сравнить их для наблюдения, следить за изменением состояния здоровья людей», — сказала заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене Мотеюнене.

«С этого момента периодические исследования будут проводиться во всех муниципалитетах периодически с использованием одинаковой методологии. Только таким образом мы сможем видеть реальные изменения и области, нуждающихся в улучшении, планировать деятельность по активизации своей деятельности», — отметила она.

Инф. «ЛК»

Метки: N19 (1159) 11 мая, образ жизни, ученики, школьники