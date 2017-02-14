ОБСЕ предлагает Литве разрешить баллотироваться в сейм с двойным гражданством

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предлагает Литве разрешить баллотироваться в парламент лицам с двойным гражданством. Такую рекомендацию представило Бюро по правам человекам и делам демократических организаций, оценившее состоявшие в октябре прошлого года выборы.

Глава Главной избирательной комиссии (ГИК) Литвы Зянонас Вайгаускас связывает рекомендацию с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) против Молдавии от 2010 года.

“Такая рекомендация появилась, когда один молдаванин выиграл в ЕСПЧ дело против Молдавии в связи с румынским гражданством. Молдавия разрешила практически всем без ограничений иметь румынское гражданство, но возможности баллотироваться были ограничены”, – рассказал BNS З. Вайгаускас.

В Литве Конституция запрещать баллотироваться в сейм лицам с двойным гражданством, отметил З. Вайгаускас.

По словам главы ГИК, чтобы реализовать рекомендацию ОБСЕ, нужно будет менять Конституцию: “Я очень сомневаюсь в том, что Конституционный суд может как-либо изменить свою доктрину по поводу изменения Конституции”.

BNS

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