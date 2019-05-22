Общественный избирательный комитет «Поезд Аушрос Мальдейкенес»

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Больше Европы в Западной Литве

Литва расположена в уголке Европы, который постоянно пронизывают сквозняки истории. Независимость Литвы, самостоятельность и процветание зависят от того, останется ли Европейский союз.

В последнее время Европа сталкивается с множеством проблем: застойные и не оправдывающие ожидания учреждения Европы, а также конфликты по поводу будущего направления Сообщества.

Литва часто присоединяется к этим конфликтам, блокируя решения, которые могут помочь добиться большей согласованности между странами Европы в области налоговой справедливости, создания равноправных условий труда и зарплат для работающих на территории западной и восточной части Европейского союза.

Создавая только для себя благоприятную и несущую пользу повестку дня и закрывая глаза на стремления Европейского союза к солидарности и справедливости, Литва часто действует в пользу интересов работодателей республики, а не работников. Это можно увидеть по растущим показателях неравенства.

Если по причине того, что Европейский союз потерпит крах, или по причине слепого упрямства и стремления получить собственную выгоду, мы были бы из него удалены, Литва в таком случае может потерять свою независимость и самостоятельность, а нашу судьбу опять могут решать соседи с Востока.

Мы предлагаем четко установленное западное направление, ориентированное на ценности Запада, права человека, верховенство закона, возможность Литве приблизиться к западным социальным стандартам и реформировать социальную модель государства.

То, за что мы боремся, — это европейские ценности и уважение к человеку, которые могут достигнуть каждый дом.

Мы предлагаем проявлять Литве больше солидарности с другими государствами Европейского союза, больше самоуважения, меньше финансовых требований и больше понимания о том, что Европа является проектом не мистических незнакомых, а нашим – Литвы.

Европа заключается не в деньгах, пособиях, поддержке, а в свободе. Демагоги и популисты хотят лишить вас этой свободы. Мы обязаны бороться за свободу.

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики