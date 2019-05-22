Общественный избирательный комитет «Сильная Литва в объединенной Европе»

🔊 Воспроизвести

Команда Артураса Паулаускаса – за наше сильное государство и Европу, в которой людям Литвы было бы хорошо, справедливо и безопасно.

Человек, работающий в Европе, не должен чувствовать себя зависимым, работа должна ему гарантировать достойную жизнь. Мы будем стремиться к установлению во всей Европе фиксированной минимальной заработной платы, такая программа должна поддерживаться с помощью бюджета Европейского союза (ЕС).

Граждане в странах Европейского союза должны пользоваться всеми существующими гражданскими правами и правами человека. Незаконное преследование граждан, произвол властей в отношении средств массовой информации, попытки ограничить способность граждан защищать свои права и мнения, должны быть остановлены.

В наших офисах будут работать специалисты, которые будут консультировать граждан ЕС по правовым вопросам. Мы обеспечим устойчивую и сильную обратную связь, чтобы граждане знали о достижениях принятых законов ЕС и могли ими пользоваться.

Литва, как и другие небольшие страны ЕС, нуждается в большей помощи со стороны европейских учреждений для борьбы с крупными монополиями. Эти страны не могут быть „маленьким рынком“.

Мы выступаем за активные отношения с нашими соседями за пределами ЕС, подготавливая их к жизни в общей Европе.

В иностранной политике мы будем поощрять большее доверие к учреждениям ЕС, доверяя им возможность представлять важные вопросы по безопасности и международной напряженности.

В научных слоях страны, общественных организациях и сообществах мы будем стимулировать организацию дискуссий о проблемах ЕС, поможем ознакомиться с решающимися проблемами ЕС и Европейского Парламента, превращая Литву в активного участника в областях преобразований ЕС.

Мы готовы к переменам в ЕС, необходимо серьезное обновление процедур и учреждений, которое обеспечит прогресс и расшевелит застоявшуюся Европу.

Мы верим, что народы Европы будут решать и контролировать свою судьбу, а также проложат путь к возрождению Европы.

Центральная избирательная комиссия Литовской Республики