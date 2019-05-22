ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ВИТАУТАС РАДЖВИЛАС: ДАВАЙТЕ ВЕРНЕМ ГОСУДАРСТВО!»

«Давайте защищать Европу! Давайте вернем государство!»
Визия Европейского союза – возрождающаяся Литва в обновляющейся Европе.
Национальным интересом Литвы является стремление оставаться членом Европейского союза (ЕС) и чтобы оставался существовать сам ЕС. Однако, особенно в странах Запада, растет разочарование насчет интеграции и элиты, которая ее осуществляет.
Задуманный как демократический союз национальных государств, ЕС становится олигархическим проектом, обслуживающим большой международный капитал.
При вступлении в ЕС нам было обещано, что мы догоним средний уровень качества проживания в ЕС, но Литва по-прежнему отличается социальной разделенностью, низкой зарплатой и покупательной способностью. Отдаление с разницей по признакам благосостояния населения Литвы от среднего уровня проживания ЕС после вступления в Европейский союз только увеличилось.
ЕС проводит программу искоренения национальности и национализации, которая уничтожает духовное наследие народов, культурные традиции и нравственные нормы, семью по своему совершенному назначению. Во время иммиграции разнообразие народов заменяется мультикультурным „народом Европы”.
В результате растущее сопротивление европейской интеграции может привести к краху в Литве.
Литва может остаться существовать только в обновленной Европе. В Европейском Парламенте мы будем стремиться:
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- Остановить создание федерации ЕС, которая превратит Литву в провинцию ЕС.
- Новым договором ЕС восстанавить суверенные полномочия государств, которые были незаконно присвоены бюрократией Брюсселя.
- Ограничить полномочия учреждений ЕС, которые напрямую связаны с управлением общего рынка и экономических сфер.
- Узаконить представительство суверенных государств в Европейском парламенте вместо нынешнего представительства европейских партий.
- Ограничить вмешательство Союза во внутренние государственные дела, не разрешая разрушения традиций и ценностей народов, изменения концепции семьи и национального состава стран.
- Устранить дискриминацию по отношению к Литве при выделении поддержки из ЕС.
Центральная избирательная комиссия Литовской Республики