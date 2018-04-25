Общественный транспорт в Аргентине теперь можно оплатить криптовалютой

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Сфера применения цифровых денег постоянно растет — Bitcoin начали принимать к оплате в аргентинских автобусах, поездах и метро.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на bitcoin.com, пользователи национальной бесконтактной смарт-карты SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) смогут использовать ее для оплаты проезда биткоином в общественном транспорте (автобусах, метро и поездах) в 37 аргентинских городах. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оператора Alto Viaje с финтех-компанией Bitex.

Кроме криптовалюты пользователи могут пополнять карту SUBE через систему PayPal. Минимальная сумма в Bitcoin составляет 50 песо (1,32 доллара США по текущему курсу). Затем к платформе могут подключить сеть Rapipago, которая предназначена для оплаты счетов за коммунальные, частные услуги и налоги.

Ранее в табачных магазинах во Франции начали продавать ваучеры на покупку цифровых денег. В начале января шесть торговых точек предлагали купить криптовалюты Bitcoin и Ethereum, в ближайшее время их число должно превысить 100.