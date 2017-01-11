Общий язык находят

Президент Даля Грибаускайте утверждает, что пока удается находить общий язык с новым правящим большинством. По ее словам, «аграрии» не только стараются выполнить свои предвыборные обещания, но и прислушиваются к критике, учитывают общественное мнение.

«Я рада, что с новым правящим большинством пока находится общий язык. Нет такого противостояния, как с большинством, пришедшим в 2012 году. Поэтому более успешно были согласованы кандидатуры министров, назначены вице-министры. Просто не было публичного бурчания, не создавалось противостояние искусственно», – заявила руководитель государства в интервью радиостанции «Русрадио».

По ее словам, в связи с этим властные органы должны более успешно согласовать все стратегические вопросы.

Д. Грибаускайте отметила, что Союз крестьян и зеленых Литвы старается выполнить обещания, данные накануне выборов в Сейм.

«Отрадно, что и новый бюджет более социально ориентирован, более 1 млрд выделено только социальной сфере, поэтому очень важно, как он будет использован. Пенсии с этого месяца в среднем повышаются приблизительно на 20 евро, и это продолжается, повышается не облагаемый налогами минимум доходов и так далее. Обещания, которые были даны до выборов Союзом крестьян и зеленых, стараются выполнить», – сказала президент.

Инф. «ЛК»

Метки: N2 (1142) 12 января, аграрии, Даля Грибаускайте, обещания