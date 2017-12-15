Обсуждается обязательство дублирования на литовский российских радио- и телепрограмм

Литовские депутаты намерены обязать телеканалы и радиостанции дублировать на литовский язык передачи, созданные на языке, не являющемся официальным языком Евросоюза.

Такая поправка к закону об информировании общества, предусматривающая устный перевод на литовский язык, в четверг была принята парламентов в первом чтении. За нее проголосовали 43 депутата, “против” были четыре, воздержались 17 политиков. Далее проект рассмотрят комитеты сейма.

Представивший поправку консерватор Лауринас Касчюнас не скрывал, что целью этой поправки является сокращение российской продукции на литовских телеканалах.

По его словам, в прошлом году на литовских телеканалах отмечался рост трансляций российской продукции.

По данным члена сейма, в 2007 году за одну неделю января литовские каналы транслировали 79 часов российской продукции, в 2016 году – 1512 час, в 2017 году – 198 часов. В основном это были сериалы, созданные в России.

Согласно проекту, телевизионные и радиопрограммы, транслируемые не на литовском языке, но на другом официальном языке Евросоюза, должны переводиться на литовский язык, либо показываться с литовскими субтитрами, а на неофициальном языке ЕС – только с переводом, за исключением учебных, специализированных, музыкальных программ и программ, предназначенных для нацменьшинств.

BNS

Метки: Литва