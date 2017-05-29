Обсуждается возможность покупки вертолетов для Сил спецопераций Литвы

Обсуждается возможность покупки вертолетов для Сил спецопераций (ССО) Литвы – в этом году должны быть приняты окончательные решения относительно транспортных, а, возможно, и приспособленных для боевых действий вертолетах, пишет портал lrt.lt.

“Мы думаем о транспортных вертолетах для ССО или Сил быстрого реагирования, но поскольку бюджет уже распределен на несколько лет вперед, реально говорить о приобретении мы сможем только с 2022 года. Сейчас будем искать какую-то возможность аренды”, – говорит главнокомандующей армией Литвы Йонас Витаутас Жукас.

По словам министра обороны Раймондаса Кароблиса, для ССО можно было бы приобрести три вертолета. Еще три вертолета нужны армии для поисково-спасательных функций.

ССО есть у всех стран – членов НАТО и их партнеров. Однако только военные нескольких стран имеют исключительный статус, позволяющий возглавлять объединенные специальные операции НАТО. Для этого нужно иметь авиационные платформы.

BNS

Метки: Литва, НАТО, ССО