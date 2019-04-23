Обсуждают, устанавливать ли умные счетчики электроэнергии, газа, тепла, воды

🔊 Воспроизвести

Вскоре должно выясниться, можно ли во всём коммунальном секторе страны внедрить интеллектуальный учёт, говорит заместитель министра энергетики Литвы. Эгидиюс Пурлис утверждает, что в конце июня ожидает получить оценку, какую выгоду от этого получат потребители.

«Мы ищем возможности такого синергизма во внедрении интеллектуального учёта во всех секторах, а не только в области электроэнергии. Мы считаем, оцениваем. Надеемся, что до конца этого полугодия у нас будут проведены оценки того, какие выгоды могут получить потребители от этого интеллектуального учёта во всем коммунальном секторе», — сказал Пурлис в ходе обсуждения на этой неделе в Сейме проблем теплового сектора.

Министерство энергетики в январе заказало исследование по оценке затрат и выгод от модернизации коммунальных приборов учёта.

Министерство желает узнать, выгодно ли одновременно внедрять интеллектуальный учёт для потребителей электроэнергии, газа, тепла, горячей и холодной питьевой воды.

Входящая в государственную энергетическую группу Lietuvos energija компания Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) уже приступила к реализации проекта стоимостью более 200 млн евро на установку интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. В начале марта компания объявила о проведении конкурса на закупку счетчиков и системных ИТ-решений за 1,76 млн евро.

Ожидается, что 10-летний контракт с победителем будет подписан в первом квартале 2020 года. Массовый монтаж счётчиков планируется начать в четвёртом квартале того же года и завершить в 2023-м.

BNS