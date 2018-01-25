Обустройство горы Таурас

Вильнюсское городское самоуправление перенимает бывший Дом профсоюзов – это даст возможность построить новый концертный зал на горе Таурас.

Решение было поддержано как лидерами, так и большей частью оппозиции. Переговоры с кредиторами предприятия, управляющего зданием, будут начаты, когда независимые оценщики определят стоимость здания, отметил директор Департамента городского развития Миндаугас Пакальнис.

Министерство культуры и самоуправление подписали протокол о намерениях и план действий в связи со строительством. Процедуру передачи здания планируется завершить до июля этого года, затем здание начнут сносить.

К сентябрю планируется подготовить условия международного архитектурного конкурса для концертного зала, опубликовать его и принять решение о будущей модели управления залом. В 2019 году планируется подготовить технический проект. Строительство здания планируется проводить в 2020-2022 годах. Одновременно намечается привести в порядок территорию – парк и лютеранский сад.

Полуразрушающимся зданием в настоящее время управляет банкротирующее предприятие VIPC Vilnius. Здание дворца продавалось на аукционе, его стартовая цена была 11,5 млн евро. В настоящее время аукцион приостановлен.

Гора Таурас – одно из любимых мест вильнюсцев, откуда открывается великолепный вид на город.

В древние времена на этом холме, расположенном сейчас в центре Вильнюса, язычники отмечали свои праздники. Вероятно, по этой причине он был известен как «Чертова гора». Одно из старейших православных кладбищ Вильнюса также находилось на горе Таурас. Историки пишут, что оно было позади лютеранского кладбища. Под горой у Торговой улицы стояли деревянные домики виленских жителей.

В начале XX века граф Тышкевич планировал оборудовать на горе городской сад. В 1963 году на горе Таураc был открыт Дом культуры профсоюзов. В начале 90-х на горе планировали построить Дом наций.

Метки: N4 (1196) 25 января, VIPC Vilnius, Дом профсоюзов