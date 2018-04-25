Объявлен конкурс на строительство могильника для отходов ИАЭС. Конкуренция подрядчиков будет велика

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Не действующая уже десять лет и находящаяся в процессе закрытия Игналинская АЭС (ИАЭС) в четверг объявила конкурс подрядчика на строительство поверхностного могильника для радиоактивных отходов (проект B25-2) стоимостью примерно 100 млн евро.

Победителю конкурса предстоит возвести два железобетонных модуля, в которых можно будет разместить до 70 тыс. кубометров обработанных, упакованных в бетонные контейнеры радиоактивных отходов. Отходы будут размещаться в них до 2038 года, когда ИАЭС полностью не останется, сообщила станция.

В будущем, если понадобится, будет построен третий модуль, тогда могильник сможет вмещать около 100 тыс. кубометров упаковок. Проект B25-2 финансируется на средства Евросоюза (ЕС).

Конкуренция подрядчиков на создание могильника атомных отходов будет велика

По словам главы ИАЭС Аудрюса Каменаса, ощущается интерес к этому проекту.

«Заинтересовались компании, которые работают в этой области и занимаются подобными вещами. Не только в Литве, но и в Бельгии, Франции, Болгарии строится такое, интерес есть», — сказал он BNS.

А. Каменас говорит, что требования к подрядчикам высоки, они должны будут иметь опыт реализации проектов подобного масштаба. Глава ИАЭС выразил уверенность, что и в Литве есть компании с таким опытом.

«В Литве крупные компании, они строят крупные объекты, электростанции, набережные, точно есть компании, которые способны провести проект в жизнь», — сказал А. Каменас.

Компания надеется еще в этом году выбрать победителя конкурса и подписать договор.

ИАЭС сообщила, что с учетом сложности проекта и с целью предоставления участникам рынка достаточного времени для подготовки предложений этих предложений будут ждать 4 месяца — до 9 июля.

Конкурс на оборудование могильника, в котором радиоактивные отходы могут храниться 300 лет, станция планировала объявить еще осенью прошлого года, после избрания инженеров по надзору. Поскольку инженеров найти не удалось, то в феврале А. Каменас сказал BNS, что конкурсы будут разделены, и поиск подрядчика будет проводиться независимо от поиска инженера.

Отборочный конкурс инженеров надзора будет объявлен на следующей неделе, сообщил BNS глава ИАЭС.

Могильник за 10,5 млн евро спроектировал консорциум во главе с Specialus montažas-NTP, в который также входят Национальное агентство по радиоактивным отходам Andra во Франции и Литовский энергетический институт.

Для участия в будущем конкурсе министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в прошлом году приглашал японские корпорации Hitachi и Toshiba, а также крупные европейские энергокомпании. Он отмечает, что хочет заинтересовать как можно больше мировых компаний, чтобы конкуренция была выше.

По мнению представителей власти, будущие конкурсы по строительству хранилища важны с точки зрения национальной безопасности. Поэтому будущего подрядчика должно будет утвердить правительство. Так попытаются избежать ситуации, когда на конкурсах дорогостоящих проектов закрытия ИАЭС победила германская компания Nukem, позднее перешедшая в управление «Атомстройэкспорта», являющейся дочерней компанией российского «Росатома».

Консорциум германских компаний Nukem Technologies и GNS реализовал два проекта, связанных с закрытием ИАЭС, — построил хранилище отработанного ядерного топлива за 190 млн евро и хранилище для хранения твердых радиоактивных отходов за 123 млн евро.

BNS