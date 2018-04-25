Объявлен конкурс на замещение должности главы вильнюсской клиники Сантарос

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Минздрав Литвы в конце этой неделе объявил конкурс на замещение должности главы вильнюсской университетской больницы Сантарос.

Эта одна из крупнейших в Литве больниц фактически работает без постоянного руководителя с февраля прошлого года, когда тогдашний директор клиники Кястутис Струпас, которому правоохрана предъявила подозрения в коррупции, был отстранен от должности. В конце сентября он уволился по собственному желанию.

Кандидаты должны подать заявки в течение двух недель.

В феврале прошлого года клиника оказалась в поле зрения правоохраны из-за коррупции.

Правоохранители подозревают К. Струпаса в том, что он через директора Центра информатики и развития больницы Ромуалдаса Кизлайтиса договаривался с предприятиями, чтобы они за победу на конкурсных закупках переводили клинике вероятно незаконное финансовое вознаграждение, замаскированное под финансовую помощь.

Правоохрана также предъявила подозрения Р. Кизлайтису и еще нескольким сотрудникам клиники Сантарос, представителям частных предприятий.

К. Струпас в марте прошлого года победил на конкурсе на замещение должности Центра абдоминальной хирургии клиники Сантарос. Он и Р. Кизлайтис отрицают подозрения.

BNS