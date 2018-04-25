Объявлен первый аукцион сжиженного природного газа в Литве

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Поскольку компания поставок и торговли газом Litgas решила продать на аукционе сжиженный природный газ (СПГ), оператор газовой биржи GET Baltic во вторник объявил аукцион, на котором предлагается приобрести 110 гигаватт-часов природного газа.

По словам директора по развитию GET Baltic Гинтараса Бузкиса, впервые проводится аукцион такого рода в Балтийских странах. Он надеется, что удастся обеспечить успешную и прозрачную реализацию избыточных объемов СПГ с терминала.

«Мы надеется на активность участников рынка всех Балтийских стран, таким образом, будет обеспечена лучшая цена для всех стран», — сказал BNS Г. Бузкис.

Результат и победителя аукциона планируется огласить 10 августа.

Гендиректор Litgas Тадас Адомайтис ранее заявлял, что избыточный остаток газа сформировался в связи с тем, что клиенты терминала закупили меньше газа.

Минимально необходимый объем СПГ, который Litgas обязан импортировать и регазифицировать через Клайпедский терминал СПГ для обеспечения минимальной и экономичной его деятельности, составляет около 560 тыс. кубометров СПГ или 325 млн кубометров в форме газа.

BNS