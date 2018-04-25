Объявлен самый актуальный цвет 2019 года

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Международный исследовательский институт Pantone выбрал главный цвет 2019 года. В будущем 2019 году самым актуальным станет коралловый цвет PANTONE 16-1546 Living Coral.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом компания объявила на официальном сайте. Специалисты утверждают, что «оживляющий и жизнеутверждающий коралловый цвет с золотым оттенком» будет на пике популярности в наступающем году.

Они также отметили, что природа цвета «Living Coral» приветствует и поощряет беззаботную деятельность. Она также символизирует врожденную потребность в оптимизме и стремление к радости.

Американская компания Pantone в середине XX века разработала стандартизированную систему подбора цвета, в которой используется цифровая индикация. Образцы цветов регулярно выпускаются в специальных каталогах.

Вот уже 20 лет институт цвета Pantone называет цвета, которые станут популярнейшими в том или ином году. Эти цвета становятся ориентирами для дизайнеров одежды, мебели и интерьеров, а также для графических дизайнеров.