Объявлена дата нового раунда переговоров по Сирии

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11 раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в Астане 28-29 ноября. Как сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, дата была согласована Россией, Турцией и Ираном.

По словам министра, помимо делегаций этих государств, в переговорах примут участие представители режима Башара Асада и вооруженной сирийской оппозиции. Приглашены также наблюдатели из ООН и Иордании.

Первая встреча в рамках «астанинского процесса» прошла в январе 2017 года. Переговоры полностью вытеснили женевский формат ООН, оказавшись значительно более дееспособным форумом.

Добавим, что в конце ноября вступает в силу отставка специального представителя ООН по урегулированию ситуации в Сирии Стаффана ди Мистуры. Провал переговоров в Женеве стал одним из проявлений его фиаско на посту эмиссара.

NEWSru.co.il