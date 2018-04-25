Объявлена предварительная дата испытания электросистем в «островном режиме»

В процессе подготовки стран Балтии к синхронизации своих электрических сетей с континентальной Европой объявлена предварительная дата проведения испытаний работы электрической системы этих стран в изолированном режиме — 8 июня следующего года.
На бирже NordPool также указывается и альтернативная дата — 29 июня. Продолжительность тестирования составит 12 часов.
Руководитель литовского оператора системы электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас в мае говорил, что изолированное тестирование состоится в июне следующего года, и тогда не была указана точная дата.
Согласно комментарию, распространённому в понедельник эстонским оператором Elering, во время тестирования страны Балтии будут отключены от российской сети, но останутся подключенными к сетям постоянного тока Польши и Скандинавии.
В конце июня этого года Европейская комиссия, три балтийских государства и Польша подписали политическое соглашение о синхронизации электрических сетей.
Проект синхронизации должен быть завершён в 2025 году. Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети.