Объявлена предварительная дата испытания электросистем в «островном режиме»

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В процессе подготовки стран Балтии к синхронизации своих электрических сетей с континентальной Европой объявлена ​​предварительная дата проведения испытаний работы электрической системы этих стран в изолированном режиме — 8 июня следующего года.

На бирже NordPool также указывается и альтернативная дата — 29 июня. Продолжительность тестирования составит 12 часов.

Руководитель литовского оператора системы электропередачи Litgrid Дайвис Вирбицкас в мае говорил, что изолированное тестирование состоится в июне следующего года, и тогда не была указана точная дата.

Согласно комментарию, распространённому в понедельник эстонским оператором Elering, во время тестирования страны Балтии будут отключены от российской сети, но останутся подключенными к сетям постоянного тока Польши и Скандинавии.

В конце июня этого года Европейская комиссия, три балтийских государства и Польша подписали политическое соглашение о синхронизации электрических сетей.

Проект синхронизации должен быть завершён в 2025 году. Страны Балтии пока работают в синхронном режиме с постсоветской энергосистемой в так называемом кольце БРЭЛЛ и являются зависимыми от диспетчерской в Москве и российской электрической сети.

BNS