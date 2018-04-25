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Объявлены финалисты премии лучших мест киносъемок в Европе European Film Location Award. Об этом сообщает портал «Евро Пульс». Отмечается, что в финал прошли 12 локаций, где проходили съемки фильмов и сериалов в 2017-2018 годах.

Среди них хорватский остров Вис, где снимали продолжение мюзикла «Мамма Mia!» и Национальный военный музей в форте Сан-Эльмо мальтийской столицы Валетты, где проходили съемки новой экранизации романа Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

Также среди финалистов долина Велле-де-Каланчи рядом с итальянским городком Баньореджо, национальный парк Тейде на испанском острове Тенерифе, пустыня Табернас в Альмерии, Михаэлерплац в Вене, озеро Карецца в Италии, историческая часть Инсбрука в Австрии, отель Metropole в Брюсселе, финансовый квартал во Франкфурте-на-Майне в Германии, греческий остров Корфу и утес Прекестулен в одном из норвежских фьордов.

Победитель будет определен по итогам общественного голосования, которое продлится до 30 ноября 2018 года. Любой желающий может отдать голос за понравившееся место съемки. Среди проголосовавших будет разыгрываться поездка на двоих в локацию, которая окажется победителем по итогам голосования.

belta.by