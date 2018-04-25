Объявляется конкурс на пост главы Таможенного департамента Литвы

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Министерство финансов Литвы объявляет конкурс на пост главы Таможенного департамента.

Среди требований – высшее образование с минимальной степенью магистра, претенденты также обязаны быть не моложе 18 и не старше 60 лет, обладать минимум трехлетним опытом руководящей работы в системы внутренних дел, хотя бы пятилетним опытом в сферах таможенной деятельности или публичного администрирования.

Также выдвигаются требования безупречной репутации, лояльности литовскому государству и прочие требования, позволяющие работать с секретной информацией.

Претенденты должны отвечать требованиям здоровья, физподготовки, выдвигаемым к должностным лицам системы внутренних дел, разбираться в правовых актах страны.

У департамента нет руководителя с июля прошлого года, когда с должности гендиректора ушел Арунас Адоменас – он по собственному желанию переведен на должность советника отдела международных отношений этого же учреждения.

BNS