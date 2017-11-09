Объявляется новый конкурс на замещение должности руководителя ЛНТОБ

Министерство культуры Литвы в четверг объявило повторный конкурс на замещение должности руководителя Литовского национального театра оперы и балета (ЛНТОБ).

Документы принимаются до 21 декабря.

На предыдущем конкурсе руководитель театра не был избран, так как претенденты не соответствовали минимальным результатам.

Театр сейчас временно возглавляет финансовый менеджер Сигитас Жутаутас. Он перенял пост у Гинтаутаса Кевишаса, которого после 15 лет работы руководителем ЛНТОБ министр культуры уволила за конфликт общественных и частных интересов.

BNS

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