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Объёмы промышленности в Литве выросли на 6% до 4,9 млрд евро

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Объёмы производства и реализации промышленной продукции в Литве за январь-март, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сравниваемых ценах увеличились на 6% до 4,9 млрд евро. Без учёта влияния рабочих дней годовой прирост составил 6,7%.

В марте, по сравнению с февралём, объёмы производства и реализации промышленной продукции, исключив влияние сезонности и числа рабочих дней, уменьшились на 3,1% до 1,69 млрд евро (без учёта – выросли на 4,7%), сообщает Департамент статистики.

BNS

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