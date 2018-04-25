Объёмы розничной торговли в Литве за год выросли на 5,9%

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Объёмы розничной торговли в Литве, за исключением продаж и ремонта автомобилей, а также предприятий общественного питания и напитков, в первом полугодии составили 5,34 млрд евро (без НДС) — на 5,9% больше (в сравниваемых ценах), чем в январе-июне 2017 года.

Оборот предприятий общественного питания и напитков составил 348,2 млн евро и был на 9,4% выше, сообщает Департамент статистики.

Оборот предприятий розничной торговли продуктами питания, алкоголем и табачными изделиями за год увеличился на 2,7%, непродовольственных товаров — на 5,6%, автомобильного топлива — на 12,4%.

Оборот предприятий по продаже и ремонту автомобилей и мотоциклов в январе-июне составил 1,869 млрд евро.

BNS