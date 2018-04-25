Обыски у главы ассоциации «Забытые солдаты»

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В начале февраля полиция провела обыск у руководителя официально зарегистрированной организации поисковиков – Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктора Орлова. Обыск, по словам В. Орлова, проводился в течение шести часов. Искали оружие, которым он якобы незаконно располагал. Ничего обнаружено не было, после чего был изъят компьютер, телефон и записи.

Реакция МИД России

Об обысках в квартире В. Орлова сообщил МИД России. Москва назвала действия литовской правоохраны провокацией по политическим мотивам.

«Кампанией по преследованию неугодных политиков и общественных деятелей» назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова усиливающиеся в Литве гонения по политическим мотивам.

«В Литве набирает обороты начатая в конце прошлого года кампания по преследованию неугодных политиков и общественных деятелей. На этот раз жертвой провокаций со стороны спецслужб стал глава местной общественной организации «Забытые солдаты» гражданин России В. Орлов. На основании подозрений в незаконном хранении огнестрельного оружия у него в квартире произведен обыск с нарушением элементарных процессуальных норм: ни понятые, ни свидетели, ни адвокат приглашены не были», – говорится в комментарии.

Как отмечает М. Захарова, «В. Орлов хорошо известен в Литве как активный борец с переписыванием истории Второй мировой войны, внесший большой вклад в сохранение памяти советских солдат, погибших за освобождение Литвы. Очевидно, эта его деятельность вызывает раздражение у литовских властей. Возглавляемая В. Орловым организация уже упоминалась в ежегодных докладах Департамента государственной безопасности Литвы как «представляющая угрозу национальной безопасности».

Напомним, что несколько лет назад литовская разведка сообщала, что через организации «Забытых солдат» Россия пытается распространять свое влияние в Литве. В опубликованном в 2016 году отчете об угрозах национальной безопасности говорилось, что организация сотрудничает с российским посольством.

МИД России квалифицировал действия в отношении В. Орлова «как грубую провокацию в рамках развернутой в Литве истерии». Поэтому были выдвинуты требования «остановить полицейский произвол и преследования по политическим мотивам», а также призыв к профильным международным и европейским структурам не покрывать Литву по принципу «своему все с рук сойдет», а «дать объективную оценку неприемлемой ситуации с правами человека в этом государстве Евросоюза».

Проведение досудебного расследования

Только после заявлений Москвы литовская правоохрана подтвердила, что проводит досудебное расследование в отношении В. Орлова о незаконном владении оружием.

«Мы можем подтвердить, что проводится досудебное расследование по 253 статье Уголовного кодекса (Незаконное владение огнестрельным оружием, патронами, взрывчатыми веществами и устройствами)», – сообщила информационному агентству BNS представитель Вильнюсской окружной прокуратуры по связям с общественностью Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Она отказалась комментировать процессуальные действия и статус В. Орлова в этом расследовании в интересах следствия.

Вопрос — в законности подобных действий

Вот как сам Виктор Орлов прокомментировал ситуацию.

«Ко мне пришли с обыском на основании того, что я неофициально владею огнестрельным оружием и храню боеприпасы, взрывчатку и т.д. В процессе шестичасового обыска у меня ничего из перечисленного обнаружено не было. Хотя еще перед началом осмотра я заявил о том, что никакого оружия у меня нет и быть не может. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что, поскольку занимаюсь много лет поисковой работой, естественно, у литовских правоохранительных органов могли возникнуть какие-то сомнения на мой счет. Но подчеркиваю, что все, что мы находили при раскопках, всегда передавали правоохранительным органам. Все работы проводились и проводятся только официально, в присутствии должностных лиц, если того требуют условия».

Говоря о своем статусе, который до сих пор еще не определен, В. Орлов отмечает, что «оказывается, уголовное дело по этому факту уже возбуждено на основании данных материалов криминальной разведки – такое впечатление, что я связан с криминальными структурами. Если это так, то почему тогда у меня ничего не нашли? Потому что по определению быть этого не могло. Еще раз подчеркиваю, что я отдаю себе полный отчет в том, чем я занимаюсь, и несу полную правовую, юридическую и гражданскую ответственность, которые не позволяют мне осуществлять какие-то противозаконные действия».

На вопрос, что его возмутило в данной ситуации больше всего, он пояснил: «Во-первых, меня сразу лишили права коммуникации, связи, права первого и последнего звонка, чтобы я мог связаться со своим адвокатом или, будучи гражданином России, связаться с консульским отделом посольства РФ и поставить в известность, какие действия со мной происходят по месту моего проживания. Такой возможности мне предоставлено не было, потому считаю это грубейшим нарушением моих прав.

Во-вторых, при обыске не присутствовали понятые, свидетели, которые могли бы засвидетельствовать все то, что происходило у меня. При всех следственных действиях присутствовали исключительно должностные лица, занимающие определенную должность и выполняющие свои непосредственные обязанности. Но при этом никаких незаинтересованных лиц не было.

Поэтому у меня возникает вопрос о законности таких действий по одной простой причине: если ко мне приходят, чтобы изъять неопровержимое доказательство моего преступления, конкретно оружие и боеприпасы, но в итоге не изымают, потому что не находят, почему тогда под эгидой возбужденного уголовного дела изымают мой личный компьютер, телефон, записную книжку, планшет и другие сопутствующие материалы, которые совершенно не имеют отношения к тем обвинениям, которые мне до сих пор не предъявлены и о которых я даже не знаю».

Сейчас В. Орлов находится в ожидании. «Все в руках литовского правосудия, – говорит он, – а я как законопослушный гражданин буду подчиняться всем тем установкам, которые мне будут предписаны. Естественно, я буду защищаться, привлекать адвоката (что уже и сделано), потому что по-другому в правовом государстве поступить гражданин не может».

Инф. «ЛК».