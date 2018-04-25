Обжаловать решение ЕК относительно «Газпрома» Литва может до 17 сентября

🔊 Воспроизвести Литва может до 17 сентября обжаловать решение Еврокомиссии (ЕК) о расследовании деятельности российского газового концерна «Газпром». Этот срок стал известен после того, как ЕК 17 июля официально обнародовала принятое в мае решение, что концерн, пользуясь доминирующим положением, в Литве и еще 4-х странах Центральной и Восточной Европы предположительно установил более высокие цены на газ.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на этой неделе сказал BNS, что у Литвы еще есть время — обжаловать решение можно в течение двух месяцев после формального обнародования документа.

По его словам, по этому вопросу будут проведены консультации с Польшей и другими странами дела, будут рассматриваться все варианты.

Обжаловать решение ЕК намерена польская государственная газовая компания PGNiG, требовавшая применить к «Газпрому» строгие санкции.

После того как ЕК в мае после почти семилетнего расследования деятельности Газпрома в Центральной и Восточной Европе не назначила концерну штраф, Ж. Вайчюнас утверждал, что это для него определенное политическое поражение Литвы и других стран. По его мнению, штраф усилил бы позицию Литвы, которая выставила в арбитражном суде Стокгольма иск к «Газпрому» о компенсации в размере 1,5 млрд евро.

ЕК установила для «Газпрома» обязательства, нарушение которых повлечет штраф концерну в размере до 10% его годовой мировой выручки. В 2017 году консолидированный оборот концерна бы примерно 91 млрд евро.

BNS