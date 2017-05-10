Оцените идею

Белорусское устройство для тушения пожара «Викинг» дешевле зарубежных аналогов в два раза. При этом оно ничуть не уступает по техническим характеристикам. А по удобству в использовании и дальности подачи воды даже превосходит. Экспертный совет молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» разработку преподавателя Университета гражданской защиты МЧС Артема Морозова оценил и присудил победу в финале, который прошел в Минске.

К почетному званию обладателя Гран–при автор ручного пожарного ствола получил от спонсора сертификат на 11,5 тысячи рублей. На вопрос, куда потратит деньги, отвечает не задумываясь:

— На доработку и усовершенствование. Планируем расширить модельный ряд, добавить аксессуары. Нашим подразделениям уже поставили 20 стволов, на подходе еще 300. Будем выходить на зарубежные рынки.

Всего в адрес организатора — Белорусского республиканского союза молодежи — поступило более 2 тысяч заявок. В Национальной академии наук и технопарке БНТУ «Политехник» собрались авторы 120 лучших проектов.

Солнечные батареи–«подсолнухи», съедобная посуда, белорусская азбука для малышей, 3D–принтер из старых парт, мобильное приложение, позволяющее анонимно отправлять запрос другим пользователям, чтобы узнать, к примеру, есть ли в магазине очередь. Молодых изобретателей и рационализаторов волнуют все сферы — от социальной до IT. Самые интересные задумки не останутся незамеченными. Белорусский инновационный фонд выделит гранты на их реализацию.

А вот поддержать таланты, вырастить научные кадры и создать для них привлекательные условия — забота государства. Как это сделать, молодые исследователи, известные ученые, депутаты и госслужащие самого высокого ранга обсудили в открытом диалоге.

Наталья УРЯДОВА.

Метки: N19 (1159) 11 мая