Оценивается информация о возможно нечестной игре баскетболиста Lietkabelis

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Служба надзора за игорным бизнесом Литвы оценивает информацию о возможно нечестной игре баскетболиста клуба Lietkabelis Вайдаса Кариняускаса и связанными с ним ставками в букмекерских конторах.

Во вторник служба информировала BNS о том, что после сбора материалов, скорее всего, передаст их полиции.

Как сообщает портал 15min.lt, Служба надзора за игорным бизнесом обратилась к букмекерской компании Top Sport, поскольку у нее были подозрения в том, что в минувшую среду, во Франции, на соревновании с Дижонским клубом JDA В. Кариняускас мог играть нечестно.

Баскетболист, который до сих пор в среднем получал по 10,4 очка за игру, в Дижоне попал в кольцо лишь один раз из шести, и заработал лишь два очка.

Глава Top Sport Гинтарас Станюлис подтвердил, что компания получала сигналы о возможных подозрительных ставках «на необычные суммы», что баскетболист не возьмет больше 8,5 очка.

За манипуляцию спортивными соревнованиями с целью воздействия на их результат в Уголовном кодексе предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до четырех лет.

BNS