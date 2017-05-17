Оценка качества парковки

В Вильнюсе начался опрос водителей, цель которого — определить, как они оценивают платные парковки в центральной части столицы.

Опрос будет проводиться в центре города, на парковочных площадках и улицах.

«Мы надеемся не только узнать, как водители столицы оценивают стоянки, но и определить их привычки вождения — как часто они используют машину, для какой цели приезжают в центральную часть города», — сказала директор компании Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

«Будем выяснять и то, по каким критериям водители выбирают место для стоянки, как оценивают предоставление информации о сборах и другое», — отметила директор.

По ее словам, опрос коснется жителей и гостей столицы, которых попросят оценить качество платных парковок и удобство оплаты.

Результаты опроса планируется использовать как базу для улучшения оказываемых предприятием услуг.

«Такой опрос мы проводили и в прошлом году. Получив результаты 2017 года, мы сможем оценить, как за это время изменились привычки водителей, а также оценку нашей собственной деятельности», — сказала директор.

Опрос будет проводиться только среди тех водителей, которые пользуются местными платными парковками и только в то время, в которое уплачивается сбор. Респонденты будут выбраны случайным образом.

Инф. «ЛК»

Метки: N20 (1160) 18 мая, Парковка