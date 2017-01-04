Оценка ущерба природе

Ущерб, причиненный аварией сточных труб в Вильнюсе реке Нярис, может составить 300 тыс. евро, сообщило Министерство окружающей среды.

В соответствии с методикой расчета возмещения ущерба природе, за каждую тысячу кубометров слитых в реку загрязнений виновники аварии должны заплатить минимум по 15 тыс. евро. По словам директора Департамента по защите окружающей среды Вильнюсского региона Марюса Швайкаускаса, причиненный природе ущерб будет подсчитан после получения точных данных об объеме попавших в Нярис сточных вод, сообщает BNS.

Если исходить из приведенных компанией водоснабжения Vilniaus vandenys предварительных данных о том, что после аварии на магистральной трассе в окружающую среду попало как минимум 20 тыс. кубометров сточных вод, то причиненный ущерб должен составлять около 300 тыс. евро.

С самого начала аварии экологи брали образцы воды не только в Нярисе, но и в низовье Немана. Наблюдение за состоянием этих водоемов ведется постоянно. Пока не было замечено ни случаев гибели рыбы, ни других признаков, которые могли бы вызывать обеспокоенность состоянием экосистем.

Для расследования причин аварии начальник Государственной инспекции по планированию территорий и строительству Лаура Наливайкене сформировала комиссию, которой поручено установить причины аварии, нарушение нормативных технических документов на строительство и непосредственно ответственных за это лиц, в результате действия или бездействия которых произошла авария.

Прокуроры начали досудебное расследование в связи с аварией. В ходе расследования постараются выявить лиц, нарушивших требования законодательных актов, что привело к аварии и нанесению огромного ущерба окружающей среде.

Напомним, 23 декабря в Вильнюсе, на улице Упес, возле офисного здания Barclays в результате прорыва двух магистральных труб для сточных вод образовался большой карстовый провал. В литовской столице из-за этой аварии линии сточных труб была объявлена экстремальная ситуация, жителей просили поменьше пользоваться водой, но все равно подсчеты показывают, что в реку Нярис попали тысячи кубометров сточных вод.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, авария сточных труб, Марюс Швайкаускас, Нярис, ущерб