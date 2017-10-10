Очереди грузовиков на границе Литвы с Белоруссией сократились

Образовавшиеся на белорусской стороне очереди грузовых автомобилей, накопившиеся из-за проводившихся на пунктах погранпропуска Литвы работ по обновлению информационной системы, несколько сократились, однако во вторник утром въезда в Литву все еще ожидают 750 фур.

Пограничная служба Республики Беларусь на своем сайте сообщает, что, по данным на 8 часов утра, на погранпереходе Каменный Лог – Мядининкай на выезде из Беларуси ожидает 300 грузовиков, на погранпереходе Бенякони – Шальчининкай – 217, на пункте Привалка – Райгардас – 140, на пункте Котловка-Лаворишкес – 100.

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сообщил BNS, что очереди образовались на минувшей неделе из-за обновление системы, поскольку водители должны были предоставлять бумажные документы, а не электронные. По его словам, после обновления работы системы, очереди должны исчезнуть в ближайшие дни.

На выезде из Литвы в Белоруссию очередей нет.

BNS

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