  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.10 Текущий номер: N40 (1180) 5 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Очереди грузовиков на границе Литвы с Белоруссией сократились

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 10, 11:54   |   Комментариев: 0

Образовавшиеся на белорусской стороне очереди грузовых автомобилей, накопившиеся из-за проводившихся на пунктах погранпропуска Литвы работ по обновлению информационной системы, несколько сократились, однако во вторник утром въезда в Литву все еще ожидают 750 фур.

Пограничная служба Республики Беларусь на своем сайте сообщает, что, по данным на 8 часов утра, на погранпереходе Каменный Лог – Мядининкай на выезде из Беларуси ожидает 300 грузовиков, на погранпереходе Бенякони – Шальчининкай – 217, на пункте Привалка – Райгардас – 140, на пункте Котловка-Лаворишкес – 100.

Представитель Таможенного департамента Витас Волунгявичюс сообщил BNS, что очереди образовались на минувшей неделе из-за обновление системы, поскольку водители должны были предоставлять бумажные документы, а не электронные. По его словам, после обновления работы системы, очереди должны исчезнуть в ближайшие дни.

На выезде из Литвы в Белоруссию очередей нет.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿