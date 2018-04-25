Очереди в детсады еще ждут почти 2 тыс. детей

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В Вильнюсе очереди в детские сады с сентября еще ждут около 1,9 тыс. детей, между тем в учреждениях еще около 500 свободных мест.

Как сказала новостному агентству BNS директор Департамента просвещения, культуры и спорта Вильнюсского самоуправления Алина Ковалевская, число ожидающих очереди растет, потому что родители каждый день подают новые заявления.

«Распределение по группам идет постоянно, потому что сеть детских садов в городе расширяется, постоянно появляются помещения, в которых обустраиваются детсадовские группы», – сказала она.

Всего в этом году в группы детских садов причислено около 8400 детей. Среди ожидающих в очереди больше всего детей в возрасте от 1,5 до 3 лет – 1356, еще 544 детей – старше 3 лет. Среди них около 700 детей посещают частные детские сады.

«Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет не всегда начинают посещать детские сады с желаемой даты, потому что они еще очень маленькие, чаще всего срок откладывается или посещение начинается постепенно. Сейчас постоянно идет расширение детсадовских групп, идет поиск помещений для аренды или покупки, в ближайшее время планируется учредить около 200 мест в детских садах: в Вяркяй, Жирмунай и Пилайте», – говорится в комментарии, присланном BNS.

По словам А. Ковалевской, договор со школами еще не заключили почти 20 будущих первоклассников: всего получено 6082 заявления, договор подписали 6064 лица.

«Есть дети, чьи родители еще не подписали договоры со школами, но со всеми, кто не получил приглашения в школу, связались и предложили другое учреждение. Однако родители сказали, что будут ждать второго этапа приема, потому что надеются, что освободится место в выбранной ими школе», – сказала А. Ковалевская.

По ее словам, выбрать из оставшихся свободных мест можно будет с 1 по 19 августа. Родители смогут это сделать, потому что с 1 по 19 августа можно дополнять или корректировать заявление и выбрать из оставшихся свободных мест в вильнюсских учреждениях.

Страница подготовлена по сообщениям корр. «ЛК», BNS