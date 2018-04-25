Очередной проект стадиона

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Компания Vilniaus nacionalinis stadionas, которую для участия в конкурсе вернул Верховный суд Литвы, представила свой проект. В нем – сам стадион, центр неформального образования, детский сад, библиотека, музей, коммерческие помещения, участок для рекреации, бассейн, общественное пространство и беговые дорожки.

Стоимость проекта – 77,8 млн евро (73,1 млн евро по концессионному соглашению и 4,786 млн евро инвестирует концессионер). Директор Vilniaus nacionalinis stadionas Ренатас Начаюс на пресс-конференции сказал, что компания готова осуществить проект вместе с зарубежными партнерами.

По его словам, компания была специально создана для этого проекта. Директор сказал, что на свой проект компания Vilniaus nacionalinis stadionas уже истратила около 200 000 евро. Он заметил, что вся информация о договорах и обязательствах будет предана огласке, если компания победит в конкурсе.

По проекту, предложенному компанией Vilniaus nacionalinis stadionas, намечается, что стадион будет рассчитан на 17 500 мест, в нем 20 входов. Площадка для парковки рассчитана на 1600 автомобилей. Стадион будет соответствовать IV категории УЕФА, с гибридным покрытием (23 000 кв. м). Также появится музей спорта (1800 кв. м). Площадь детского сада – 3640 кв. м (он рассчитан на 300 детей), уличных пространств – 4750 кв. м. В проекте предлагается олимпийский 50-метровый бассейн с 8 дорожками. В проекте будет создано 338 рабочих мест. Дополнительно городу предлагают оборудовать воздушную гондолу (новую систему транспортного сообщения — линию канатной дороги), которая соединит стадион с центром города.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt